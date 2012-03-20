Сайт юридической тематики

Поясню что за заглушка : на сайте кинопоиск.ру постоянно на задним фоне есть реклама какого нибудь фильма вот пример http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/a05d0d10.jpg мне на свой сайт нужна заглушка такого типа . всё должно быть качественно и профессионально ...