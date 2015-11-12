5 картинок 1600x630 px для сайта по освещению

требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании - главная + внутренняя страница. Авиационные услуги самолетами Ан-2 (см.фото), Cessna 188 и вертолетами Ми-2. подробная инф. по запросу. Проект был приостановлен ввиду длительной командировки отвественного лица ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика разрабатываемого проекта такая же как эти проекты: http://www.optogan.ru/ , http://innolights.ru/
Пример того что необходимо: http://livedemo00.template-help.com/wordpress_37274/
здесь меняются картинки заднего фона -там 5 картинок размером 1600x630 пикселей
Итак подходящие картинки это примерно:
1 Светодиодное освещение/ Технологии
2 Продукция : Светодиодная лампа / Светодиодная уличная лампа и
3 Внутреннее освещение
4 Уличное освещение
5 Дорожное освещение
и другие картинки !!!
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
Необходимо сделать симпотичную композицию
Пишите в личку обсудим
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