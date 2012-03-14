Разработать дизайн сайта (Срочно)

Нужен грамотный специалист, который в соответствии с ТЗ отрисует три локации и модели для них, а так же сделать верстку. От Вас: 1. Постоянно быть на связи по вечерам с 19:00 до 21:00 для обсуждения реализации ТЗ. 2. ...