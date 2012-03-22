Нужно "нарисовать" 5 красивых шапок в PSD

Дизайн сайтовЗавершен21 заявка306 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте. Необходимо «нарисовать» 5 общетематических шапок для сателлитов размером

1000*250px по следующим темам:

1. Renault (текст в шапке: Клуб владельцев автомобилей Renault)

2. Японские авто: Клуб владельцев японских автомобилей

3. Женское здоровье (текст в шапке: Женское здоровье: питание, профилактика, советы, форум)

4. Тюнинг авто (Тюнинг автомобилей)

5. Отдых в России: курорты, санатории, речные круизы, турбазы.

Если работы понравятся,

готов делать такие заказы на 5 – 10 шапок в день.

Пишите ваши цены в заявке.

В прикрепленных файлах примеры качества подобных шапок.

12 лет назад
dmitrixxx
Дмитрий 
34 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
sk1ff13
Роман 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
Ответственный и деловой исполнитель. Сделал несколько красивых дизайнов для сайтов, всем остался очень доволен. Всем рекомендую.
Своевременная оплата, понятные ТЗ, рекомендую сотрудничать.
  • Похожие заказы

  • Требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании

    $130

    требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании - главная + внутренняя страница. Авиационные услуги самолетами Ан-2 (см.фото), Cessna 188 и вертолетами Ми-2. подробная инф. по запросу. Проект был приостановлен ввиду длительной командировки отвественного лица ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов52 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн шаблона DLE

    $30

    Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отрисовка трех локаций + верстка

    $500

    Нужен грамотный специалист, который в соответствии с ТЗ отрисует три локации и модели для них, а так же сделать верстку. От Вас: 1. Постоянно быть на связи по вечерам с 19:00 до 21:00 для обсуждения реализации ТЗ. 2. ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $100

    Нужен дизайн сайта-визитки для организации, занимающейся продажей детской школьной одежды. Предполагаемые разделы: - Главная (коротко о сайте, новостной блок) - О нас - Услуги - Фото (модели одежды) - Контакты Прилагаю 2 файла, отсканированная реклама организации (на странице журнала - "школьная форма"), ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта на DLE 9.5

    $250

    Тема:"Сайт хостинговой компании".Подробнее с выбранным исполнителем.К выполненной работе буду относиться очень требовательно.Интересует отличное качество и оригинальность дизайна...Адрес площадки http://hostkaz.com Рабочее название.Установлен лицензионный DLE Работать можно здесь...Все доступы дам... Господа...Вопрос не в цене, а в качестве...300,500,1000 долларов...Ставте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно переделать шапку сайта

    Нужно переделать шапку сайта (принтскрин прилагается). Размер шапки такой же как на принтскрине. Что нужно от новой шапки: От руки нарисовать домик дерево лес как в детском саду рисуют (но аккуратно). Руки тоже надо немного поменять. А ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства.

    $100

    2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт рекламного агенства. Простой четкий дизайн без иллюстраций. От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку. Любители удивлять ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад