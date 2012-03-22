Нужно "нарисовать" 5 красивых шапок в PSD

требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании - главная + внутренняя страница. Авиационные услуги самолетами Ан-2 (см.фото), Cessna 188 и вертолетами Ми-2. подробная инф. по запросу. Проект был приостановлен ввиду длительной командировки отвественного лица ...
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Здравствуйте. Необходимо «нарисовать» 5 общетематических шапок для сателлитов размером
1000*250px по следующим темам:
1. Renault (текст в шапке: Клуб владельцев автомобилей Renault)
2. Японские авто: Клуб владельцев японских автомобилей
3. Женское здоровье (текст в шапке: Женское здоровье: питание, профилактика, советы, форум)
4. Тюнинг авто (Тюнинг автомобилей)
5. Отдых в России: курорты, санатории, речные круизы, турбазы.
Если работы понравятся,
готов делать такие заказы на 5 – 10 шапок в день.
Пишите ваши цены в заявке.
В прикрепленных файлах примеры качества подобных шапок.
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