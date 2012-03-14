Отрисовка трех локаций + верстка

Нужен грамотный специалист, который в соответствии с ТЗ отрисует три локации и модели для них, а так же сделать верстку.

От Вас:

1. Постоянно быть на связи по вечерам с 19:00 до 21:00 для обсуждения реализации ТЗ.

2. Ответственность.

3. Качество выполняемой работы.

4. Примеры работ по тематике браузерные MMORPG или приблизительные работы в стиле БК, Грани реальности, Неверлэндс.

От Нас:

1. Предоплата 30%

2. Если благополучно будет выполнен заказ, последует следующей по данной тематике.

Сумма по заданию 10 000 рублей

P.S. Просьба внимательно смотреть на бюджет, он НЕ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!!