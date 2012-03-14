Требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании

$130
Дизайн сайтовЗакрыт52 заявки368 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании - главная + внутренняя страница. Авиационные услуги самолетами Ан-2 (см.фото), Cessna 188 и вертолетами Ми-2. подробная инф. по запросу.

Проект был приостановлен ввиду длительной командировки отвественного лица заказчика. В настояшее время работа по проекту возобновляется

Дизайн сайта
11 лет назад
arut2005
Андрей 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн шаблона DLE

    $30

    Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $100

    Нужен дизайн сайта-визитки для организации, занимающейся продажей детской школьной одежды. Предполагаемые разделы: - Главная (коротко о сайте, новостной блок) - О нас - Услуги - Фото (модели одежды) - Контакты Прилагаю 2 файла, отсканированная реклама организации (на странице журнала - "школьная форма"), ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта на DLE 9.5

    $250

    Тема:"Сайт хостинговой компании".Подробнее с выбранным исполнителем.К выполненной работе буду относиться очень требовательно.Интересует отличное качество и оригинальность дизайна...Адрес площадки http://hostkaz.com Рабочее название.Установлен лицензионный DLE Работать можно здесь...Все доступы дам... Господа...Вопрос не в цене, а в качестве...300,500,1000 долларов...Ставте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно переделать шапку сайта

    Нужно переделать шапку сайта (принтскрин прилагается). Размер шапки такой же как на принтскрине. Что нужно от новой шапки: От руки нарисовать домик дерево лес как в детском саду рисуют (но аккуратно). Руки тоже надо немного поменять. А ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства.

    $100

    2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт рекламного агенства. Простой четкий дизайн без иллюстраций. От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку. Любители удивлять ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн социальной сети

    $100

    Необходимо выполнить шаблон и фактически новый интерфейс на социальную сеть битрикса http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/social_networks.php по дизайн военного сайта www.spec-naz.org В разрабатываемом шаблоне желательно немного изменить логику , учитывая возможности социальной сети битрикс. Сделать ее удобнее и красивее. Все ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад