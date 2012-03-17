Дизайн сайта. Персонально для san-francisco

$100
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка144 просмотра
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Необходимо нарисовать дизайн для сайта по продаже телефонных номеров.

Техническое задание прилагается.

Дизайн сайта
12 лет назад
Steadfast
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
san-francisco
Дарья 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$100
2 дня
Безупречная работа! Великолепный дизайн - трудно глаз оторвать! Оперативность при переписке и доброжелательность радует не меньше, чем скорость работы и готовность вносить корректировочки в дизайн. Большое спасибо!
Отлично сработались с Андреем. Потрясающий заказчик!
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