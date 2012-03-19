Шапка сайта под резину, логотип, фавиконка

Сайт http://zdorov-bez-doktorov.info/ переезжает на домен http://centr-zdorovja.com.

Нужно:

1. Сделать новый логотип, на котором будет написано «Центр Здоровья» и новый адрес сайта http://centr-zdorovja.com

2. На основе логотипа сделать «водяные знаки», которые можно будет наносить на картинки на сайте

3. Сделать фавиконку

4. Самое главное - переделать дизайн шапки и главной страницы так, чтобы сайт стал резиновым, на весь экран.

Что нужно сделать в шапке и на главной странице

В шапке сейчас находятся:

• Слева сверху - ссылки на главную страницу, карту сайта, «написать администрации»

• Под этими ссылками – логотип

• В центре – текст

• Справа – баннер 336*280 (заглушка)

Все эти элементы должны так и остаться на своих местах, их дизайн можно изменить.

Пункты меню нужно значительно переделать. Посмотрите http://www.skystyle.org/ - обратите внимание на пункты меню слева сверху: «Натяжные потолки», «Бесшовные натяжные потолки» и т. д.

Мне нужно примерно то же самое, но не вертикально, а по горизонтали, в несколько рядов. Нужно сделать пункты меню - отдельные прямоугольники, похожие на кнопки.

Под меню вы добавляете «Алфавитный указатель болезней», см. рисунок centr1.jpg. Точно так делать не надо, это лишь примерный эскиз.

Возле алфавитного указателя болезней должна быть ссылка на «Болезни по направлениям медицины», которые вы сделаете внизу страницы – над футером.

Список для «Болезни по направлениям медицины» возьмите на http://medicina.ua/diagnosdiseases/ - «Направления болезней».

Возле «Болезни по направлениям медицины» вы делаете также «Наиболее запрашиваемые болезни». Список этих болезней – там же, на http://medicina.ua/diagnosdiseases/.

Как разместить «Болезни по направлениям медицины» «Наиболее запрашиваемые болезни» - решайте сами. Они должны быть ориентированы по горизонтали, а не по вертикали.

В футер добавляется следующий текст: «Информация, опубликованная на сайте «Центр Здоровья», предназначена только для ознакомления. Методы диагностики, лечения заболеваний, рецепты народной медицины, биодобавки и т.д. - не рекомендуется использовать самостоятельно. Пожалуйста, проконсультируйтесь с профессиональным врачом, чтобы не нанести вред своему здоровью!»

Больше ничего переделывать не нужно. Элементы в боковых колонках остаются такими же, как сейчас.

Несколько сайтов, дизайны которых мне нравятся и на которые вы можете ориентироваться:

1. http://okna-ovd.ru/ - все супер, но горизонтальные разделы меню я бы сделал покрупнее, более четкими, сейчас их плохо видно из-за оконной рамы в шапке

2. http://www.skystyle.org/ - отлично

3. http://kupitour.kiev.ua/ - четко видны разделы в списке слева по вертикали. Горизонтальные белым по красному я бы сделал шрифтом крупнее