Здравствуйте Требуется разработка дизайна сайта Концепция сайта во вложении Бюджет ограничен, поэтому прошу откликнуться тех, кто разрабатывает дизайны главной страницы от 50$ Дизайн нужен на 15 марта.Поэтому укажите, готовы ли вы приступить уже сейчас к разработке дизайна. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать уникальную тему для drupal 6. Требуется стильный,
профессиональный, кроссбраузерный дизайн для уже работающего проекта.
В данный момент в проекте используется шаблонная тема. Все детали
будут обсуждаться после выбора исполнителя.
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