Дизайн для PHPSHOP 1С PRO

Нужен красывый дизайн для сайта AVDA.RU

функционал будет так как сейчас дествует на сайте нужен переделать шаблон и красывый лого чтобы человек видя лого понимал что там продоется автозапчасти и автоаксессуары

если есть гатовые шаблоны тоже предлогать