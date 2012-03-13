Дизайн для PHPSHOP 1С PRO

Дизайн сайтовЗакрыт6 заявок149 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен красывый дизайн для сайта AVDA.RU

функционал будет так как сейчас дествует на сайте нужен переделать шаблон и красывый лого чтобы человек видя лого понимал что там продоется автозапчасти и автоаксессуары

если есть гатовые шаблоны тоже предлогать

PHP
12 лет назад
avhada
Артур 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов