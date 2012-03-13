Структура, дизайн, верстка, юзабилити для сайта

Создать дизайн сайта пластиковые окна.
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1. Разработать структуру, дизайн,
2. Сверстать,
3. Юзабилити
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