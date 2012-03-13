Перерисовать шапку сайта

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок163 просмотра
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Нужно перерисовать шапку для блога в новой стилистике. Старый вариант, фото и ссылки в приложении

Просьба сразу указывать стоимость.

12 лет назад
cs_sirius
Сергей 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
apelab
54 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$15
2 дня
Спасибо за быструю и качественную работу, рекомендую как отличного исполнителя.
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