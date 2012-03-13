Графическое оформление кулинарного сайта

Требуется талантливый и креативный графический артист для оформления кулинарного сайта. Работа включает в себя: создание логотипа и оформление следующих страниц: заглавная страница + около 15-ти страниц рецептов (например: страница салатов, страница говядины и тд).

Edit (13.03.12): В связи с вопросами по поводу работы, уточняю:

Сайт уже готов, осуществлен на платформе Wordpress. Шаблон этого сайта нам подходит по функциональности, но не внешне. То что нам нужно, это разработать дезайн на основе этого шаблона (то есть: изменить фон, подобрать цвета, оформить фотографии. Можно поиграться с перестановкой элементов, но в рамках дозволенного шаблоном). Нам хотелось бы, чтоб сайт создавал ощущение качества, теплоты, элегантности и индивидуальности (фишка этого сайта это рецепты известного кулинара). Оригинальный шаблон можно увидеть здесь: http://para.llel.us/themes/salutation-wp/ . Мне нужно только оформление - все изменения в шаблоне я сделаю сам.