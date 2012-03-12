Дизайн сайта постельных принадлежностей

$50
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок94 просмотра
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Бюджет по договоренности

Дизайн сайта постельных принадлежностей

Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. )

Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части

- название компании

- и / или логотип.

Сайт будет содержать анимированный фон в виде травы на флеше, который будет крутиться в беграунде. На траве должна стоят кровать, на ней 2 подушки и одеяло.

Фон должен должен быть в виде трывы ( “life” grass ) , т.е должно создаваться ощущения что трава настоящая.

Две подушки будут как кнопки и одеяло будет в качестве информационного контейнера.

Вся фишка сайта в фоне из травы и кровати. Фон будет как говорилось во флеше, а все остальное будет обычным html`ом.

Дизайн сайта
12 лет назад
legr
Олег 
50 летМолдова
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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