Требуется разработать дизайн сайта для экскурсионного агентства Мос-Тур. Основное направление деятельности компании — организация экскурсий по Москве, подмосковью и городам Золотого кольца России. Размер фиксированный, 1200 пикселей по ширине. Логотип и техническое задание находятся в приложении. Дизайн сайта должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Бюджет по договоренности
Дизайн сайта постельных принадлежностей
Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. )
Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части
- название компании
- и / или логотип.
Сайт будет содержать анимированный фон в виде травы на флеше, который будет крутиться в беграунде. На траве должна стоят кровать, на ней 2 подушки и одеяло.
Фон должен должен быть в виде трывы ( “life” grass ) , т.е должно создаваться ощущения что трава настоящая.
Две подушки будут как кнопки и одеяло будет в качестве информационного контейнера.
Вся фишка сайта в фоне из травы и кровати. Фон будет как говорилось во флеше, а все остальное будет обычным html`ом.
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