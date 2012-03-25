Сделать шаблон для сайта на wordpress

Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуются
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать шаблон и прикрутить его на wordpress. Что-то среднее между сайтами, ссылки на которые идут ниже. Тематика сайта – курьерская доставка.
Любая предоплата возможна только после предъявления какого либо промежуточного варианта. Возможен другой вариант: 1. Отдельное изготовление дизайна 2. Отдельная верстка и настройка шаблона Но предпочтительней конечно все сразу.
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