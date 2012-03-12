Переделать дизайн сайта (медицина)

Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг "МАГ" Условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Логотип прилагаю (пока в виде фото визитки, позже будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно внести изменения в дизайн моего сайта http://lechenie-gipertonii.info/.
1. Сайт должен стать резиновым. Для этого шапку нужно переделать. Сохраните «идею» нынешней шапки. Она аккуратная, и посетитель сразу понимает, что его ждет на сайте. Оставьте картинки таких же предметов. PSD-макет нынешней шапки у меня не сохранился.
2. Сейчас самая левая колонка — это список рубрик сайта. Ее нужно убрать, а списки рубрик вывести в два горизонтальных меню под шапкой, одно под другим. В самом нижнем из этих меню будет только рубрика «Лекарства от гипертонии» и все рубрики, которые в нее вложены. В меню, которое выше, сразу под шапкой, — все остальные рубрики.
Эти два меню должны между собой визуально отличаться. Как пример похожий на то, что нужно сделать, посмотрите http://med2000.ru/. «КАК ЛЕЧИТЬ?» — это меню №1. «ДЕЛЬТА КЛИНИК» — меню №2. Но делайте аккуратно, а не как в примере.
3. Посмотрите http://lechenie-gipertonii.info/neotlozhnaya-pomoshh-pri-gipertonicheskom-krize.html блок рекламы, который расположен снизу под ссылками «См. также».
Этот блок рекламы нужно графически оформить. Он будет сдвинут вправо. Слева от него должна появиться картинка человека, который захватывает внимание посетителя сайта и перенаправляет его на блок рекламы. Этот персонаж смотрит на блок рекламы (а не на посетителя сайта!), также указывает на него рукой. Своим лицом и мимикой он выражает восторг по поводу рекламы.
Персонаж должен быть обаятельным, привлекающим внимание. Можно доктор или приличного вида пенсионерка. Таких картинок нужно 2 шт разных.
4. В средней колонке на сайте есть 3 баннера. Их нужно минимально переделать. К сожалению, PSD-макеты не сохранились
Внизу на каждом баннере должна появиться мигающая кнопка «Узнать подробнее»
Из картинок оставьте по одной на каждом баннере. Т. е. картинки мигать не должны, только кнопка «Узнать подробнее»
На 2-х баннерах сверху нужно будет немного поменять текст.
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