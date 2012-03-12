Дизайн страниц сайта для детского центра.

Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок183 просмотра
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Добрый день коллеги !

Необходим дизайн главной внутренних страницы семейного развлекательного центра ! Название компании – BigBadaBoom - взрыв эмоций. Есть предварительный эскиз и структура. Так же есть бренд-бук центра.

Адреса сайтов, которые нравятся /ненравятся по дизайну.

http://www.shardam.ru/ - просто понятно (хотелось бы ориентироваться на этот сайт)

http://funkytown.kz/ - ничего непонятно

http://deti.nsk.ru/afisha/ - некрасиво

Этапы работы:

1) Доработка макета сайта — утверждение макета

2) Выбор CMS для сайта

3) Вёрстка и вставка в CMS

4) Инструкции как добавлять данные и редактировать

Интересует общая цена, сроки .

12 лет назад
mityamorozov
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$100
3 дня
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