Сделать дизайн для сайта

Нужен качественный дизайн сайта и верстка его для ведпресс возможно (или хотя бы чтобы дизайнер работал с вердпресс). Отношение к работе важно, обещать и не делать не нужно, соблюдение deadlinesб, талант. Проектов много. высылайте свое ...
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Нужно переделать дизайн в шаблоне сайта на joomla.
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