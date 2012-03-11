Требуется создать новый дизайн существующего сайта «Водители автомобилей» — http://voditeliauto.ru/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.

Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую находку, когда посетителям сайта будет комфортно и интересно пребывать на сайте и знакомиться с контентом. С учетом того, что сайт в большей степени предусмотрен для автолюбителей, то возможно (но не обязательно) использование элементов юмора для создания хорошего настроения у посетителей.

Результатом выполнения проекта должны быть: дизайн сайта в формате .psd для последующей верстки шаблона WordPress + набор графических узнаваемых элементов в едином стиле с сайтом (для последующего использования в качестве фавикона сайта, граватара и т.д.).

Срочность не требуется!

Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.