Новый дизайн существующего сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт13 заявок225 просмотров
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Требуется создать новый дизайн существующего сайта «Водители автомобилей» — http://voditeliauto.ru/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress.

Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую находку, когда посетителям сайта будет комфортно и интересно пребывать на сайте и знакомиться с контентом. С учетом того, что сайт в большей степени предусмотрен для автолюбителей, то возможно (но не обязательно) использование элементов юмора для создания хорошего настроения у посетителей.

Результатом выполнения проекта должны быть: дизайн сайта в формате .psd для последующей верстки шаблона WordPress + набор графических узнаваемых элементов в едином стиле с сайтом (для последующего использования в качестве фавикона сайта, граватара и т.д.).

Срочность не требуется!

Для уточнения ТЗ готов заполнить присланные брифы.

12 лет назад
papado4ek
Валерий 
57 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
LebedevaVera
Вера 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$80
7 дней
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