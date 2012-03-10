Разработка дизайна сайта

Требуется быстро и разработать дизайн интернет-магазина. Подробности и пример исполнителю. Сроки: сегодня вечер.
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Концептуально дизайн должен быть ориентирован в первую очередь на презентацию всех элементов Комплекса с тщательно подобранным визуальным представлением. При входе на сайт, посетителя встречает объемная иллюстрация, выполненная в художественном стиле, а далее он переходит к удобным в пользовании страницам с тематическим визуальным представлением располагающем к расслаблению и отдыху от городской суеты. Фотографии должны показывать всю привлекательность отдыха в Гостиничном комплексе.
При этом дизайн должен быть информативным и функциональным. Он должен быть рассчитан на умеренное количество информации на сайте, и некую ее разноплановость.
В дизайне представительского сайта должны присутствовать:
Объемная иллюстрация Гостиничного комплекса;
элементы фирменного стиля, символика;
изображения интерьера;
фотографии характеризующие отдых;
подача блюд;
Помимо этого, при просмотре сайта должны возникать следующие ассоциации:
комфортно;
уютно;
аппетитно;
привлекательно;
Основная задача дизайна сайта – мотивация на изучение подробной информации о Гостиничном комплексе и формирование сильного желания его посетить.
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА: состоит из смоделированной объемной иллюстрации с активными элементами для перехода на разделы сайта. Со страницы можно перейти на виртуальный тур (если он будет реализован), ресторан, гостиничные номера, ресепшн (бронирование), и другие необходимые разделы.
ВИРТУАЛЬНЫЙ ТУР: в предварительно беседе Вы упомянули о планах по созданию виртуального тура. Интерактивный модуль, составленный из панорамных сферических фотографий, которые связаны между собой точками перехода, может быть реализован на отдельной странице виртуального тура.
РЕСТОРАН: страницы ресторана позволяют ознакомиться с атмосферой ресторана и изысками меню.
В разделе представлены все залы ресторана с возможностью перейти в любой из них. Возможно использование блока с фотографиями с автоматической сменой изображений (слайд-шоу). В каждом зале возможен переход по клику на соответствующий раздел виртуального тура.
Удобное меню с возможностью просмотра блюд крупным планом, весом порций, ценами. Для начальной страницы можно разместить наиболее часто заказываемые блюда или наборы блюд с подобранными напитками.
ПРОМО-БЛОК «К ВАШИМ УСЛУГАМ»: отдельным блоком на сайте располагаются услуги для отдыхающих. По каждому помещению создается отдельная страница с галереей и описанием.
Охраняемая стоянка
Комната переговоров
Сауна с бассейном и бильярдным столом
Бильярдная
Русская баня
ГОСТИНИЧНЫЕ НОМЕРА: в разделе представлены варианты размещения с галереей и описанием номеров, гостевых домиков. На странице с описанием номера фотографии автоматически меняются (слайд-шоу), и может быть настроен переход на виртуальный тур, а так же присутствует ссылка бронирование.
Гостевой дом с рестораном
VIP-коттедж
Гостевые домики
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ: для желающих разнообразить время пребывания в Гостиничном комплексе создается раздел с описанием дополнительных услуг. Раздел содержит варианты отдыха в зимнее и летнее время. При наличии экскурсионных туров их можно включить в этот раздел.
Описание услуг дополняется фотогалереей.
Летом
Зимой
Экскурсии
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ: Решение, предлагаемое нами, позволяет публиковать новостные анонсы в один или несколько разделов (новости, акции, мероприятия), а также осуществлять рассылку информации по подписке. Также в поддержку некоторых акций и мероприятий возможно размещение внутренних анимированных баннеров (промо-блок с баннером) с информацией об акциях, а также активными ссылками на более подробную информацию. Мы также предлагаем размещать фото-отчеты о прошедших мероприятиях, используя модуль галереи.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: раздел, в котором автоматически отображаются добавленные фотографии, которые могут быть разбиты на тематические разделы. Со стороны менеджера сайта автоматизирована загрузка фотографий, их автоматическое масштабирование до указанных в настройках размеров, автоматическое нанесение водяного знака.
БРОНИРОВАНИЕ: в разделе описываются условия размещения гостей, контактные данные. Дополнительно выделены трансфер и способы оплаты в Гостиничном комплексе.
О КОМПЛЕКСЕ: описание Гостиничного комплекса, партнеры, контактная информация.
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