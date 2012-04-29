Дизайн портала

Дизайн сайтовЗавершен12 заявок243 просмотра
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Надо 2, исполнители могут быть разными.

1. Лого есть, примеры и набросок сетки покажу

2. Аналог 1, но нет даже лого.

12 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$130
5 дней
Терпеливо отнесся ко всем предложениям. Рекомендую для разработки дизайна сайтов разного уровня.
Отличный заказчик, от сотрудничества только приятное впечатление. Рекомендую)
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