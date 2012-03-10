Сайт-визитка для суши бара

Необходимо нарисовать дизайн для фан-сайта по игре Risen 2: Dark Waters. Требования и пожелания. 1. Можно использовать арты и обои из Risen(Обязательно должны присутствовать арты/обои из Risen 2: Dark Waters). 2. По ширине размер дизайна должен быть 1920px, ...
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Имеется бренд-бук и логотип. Необходимо нарисовать дизайн главной страницы для сайта суши-бара.
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