Ребрендинг сайта о ммм-2011

$500
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки174 просмотра
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Есть сайт 2mmm.ru (в данный момент идет ддос-атака на сайт может быть недоступен, зеркала keyjob.ru и mmm-24.ru)

Нужно сделать новый дизайн сайта:

1. Удобный и интуитивно понятный

2. Стильный, красивый и яркий

3. Профессиональный, чтобы сразу видно было что сайт сделан профессионалами

4. Продающий!!!

Поэтому дизайнеров-самоучек и школьников просьба проходить мимо - проет для специалистов своего дела! Которые услышав от заказчика - сделай чтобы все было супер - делают действительно СУПЕР!

12 лет назад
ultrafiolet
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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