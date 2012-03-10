Ребрендинг сайта о ммм-2011

Есть сайт 2mmm.ru (в данный момент идет ддос-атака на сайт может быть недоступен, зеркала keyjob.ru и mmm-24.ru)

Нужно сделать новый дизайн сайта:

1. Удобный и интуитивно понятный

2. Стильный, красивый и яркий

3. Профессиональный, чтобы сразу видно было что сайт сделан профессионалами

4. Продающий!!!

Поэтому дизайнеров-самоучек и школьников просьба проходить мимо - проет для специалистов своего дела! Которые услышав от заказчика - сделай чтобы все было супер - делают действительно СУПЕР!