Ребрендинг сайта о ммм-2011

Необходимо нарисовать дизайн для фан-сайта по игре Risen 2: Dark Waters. Требования и пожелания. 1. Можно использовать арты и обои из Risen(Обязательно должны присутствовать арты/обои из Risen 2: Dark Waters). 2. По ширине размер дизайна должен быть 1920px, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт 2mmm.ru (в данный момент идет ддос-атака на сайт может быть недоступен, зеркала keyjob.ru и mmm-24.ru)
Нужно сделать новый дизайн сайта:
1. Удобный и интуитивно понятный
2. Стильный, красивый и яркий
3. Профессиональный, чтобы сразу видно было что сайт сделан профессионалами
4. Продающий!!!
Поэтому дизайнеров-самоучек и школьников просьба проходить мимо - проет для специалистов своего дела! Которые услышав от заказчика - сделай чтобы все было супер - делают действительно СУПЕР!
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