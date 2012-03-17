Шаблон сайта турагентства под Битрикс

Дизайн сайтовЗавершен4 заявки231 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен готовый шаблон сайта под Битрикс. Если вы уже делали нечто подобное для турагентств, то мне достаточно немного изменить дизайн, чтобы не получилось сайта двойника. Шаблон должен быть трехколоночным (резиновый или фиксированный пока не столь важно). Примеры: http://www.wtgtour.ru/ и http://www.veltra.ru/ (скорее первое, чем второе). Изменение дизайна под фирменные цвета готов заказать у вас же.

12 лет назад
simonov13
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
kaushden
Денис 
34 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$200
2 дня
Лучшее качество Дениса - скорость работы не в ущерб качеству. Очень удобно когда исполнитель на связи. У Дениса по другому и не бывает. Желания заказчика схватывает быстро. Цены умеренные. Всем советую пробовать Дениса в своих проектах. Мне понравилось работать с Денисом. Огромное ему спасибо! Буду обращаться с новыми заказами.
Очень приятно работать с Александром. Грамотное ТЗ, Знает чего хочет, что очень не маловажно. Всегда на связи. Приятный в общении. Качество присущи хорошему заказчику и просто хорошему человеку. Всем рекомендую. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта по игре Risen 2: Dark Waters.

    $100

    Необходимо нарисовать дизайн для фан-сайта по игре Risen 2: Dark Waters. Требования и пожелания. 1. Можно использовать арты и обои из Risen(Обязательно должны присутствовать арты/обои из Risen 2: Dark Waters). 2. По ширине размер дизайна должен быть 1920px, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Дизайн туристического сайта

    Добрый день, уважаемые фрилансеры, Необходимо разработать дизайн туристического сайта. Сайт представляет собой интернет проект в сфере самостоятельного туризма. Название – GoodMarshrut. Логотип, краткое описание проекта, будут добавлены в прикрепленные файлы в ближайшее время. Общие требования к стилю: должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн электронной торговой площадки

    $1000

    Дизайн электронной торговой площадки. Задача - разработать сервис плащадку с учетом правил юзабилити/ и используюя успешный опыт ключевых компаний сегмента/конкурентов. К разработке предстоит главная + 5 внутренних разделов. Есть подробное описание структуры, есть пожелания по ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн портала

    Надо 2, исполнители могут быть разными. 1. Лого есть, примеры и набросок сетки покажу 2. Аналог 1, но нет даже лого.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка дизайна сайта

    Требуется доработать дизайн сайта. Сменить название проекта в шапке с high five.com на Ally War (подобрать подходящий шрифт, текущий не устраивает), заменить фото галерею на голосование, убрать из шапки баннер смены картинок и заполнить пустое ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта

    Нужен новый дизайн сайта http://www.skobelska.com.ua. Нужен только макет без верстки. Сверху нарисованная шапка с логотипом.Ниже меню во всю длину шапки.Еще ниже две колонки.Слева не большая в которой будет подписка на новости,реклама и т.д.В правой текст контента.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна качественная работа

    Движок сайта Drupal. Необходимо создать дизайн страниц раздела услуг на сайте http://masterheating.ru. Так же на этих станица нужно применить уникальный контент с использованием информации из раздела "цены" В контенте нужны качественные картинки ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад