Шаблон сайта турагентства под Битрикс

Нужен готовый шаблон сайта под Битрикс. Если вы уже делали нечто подобное для турагентств, то мне достаточно немного изменить дизайн, чтобы не получилось сайта двойника. Шаблон должен быть трехколоночным (резиновый или фиксированный пока не столь важно). Примеры: http://www.wtgtour.ru/ и http://www.veltra.ru/ (скорее первое, чем второе). Изменение дизайна под фирменные цвета готов заказать у вас же.