Нужно нарисовать дизайн сайта с элементами флеш

$250
Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Требуется разработать дизайн сайта с элементами флеш , примерно такого плана

Картинки домом и поселка предоставим!

Оплата будет по этапной, вы рисуете утверждаем оплачиваем!

Тз во вложение

Цены и сроки на разработку главной страницы!

Дизайн сайта
12 лет назад
llolla
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
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