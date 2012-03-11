Нужно нарисовать дизайн сайта с элементами флеш

Есть сайт. Наглядно: www.megapolismedia.com/index.Необходимо внести изменения в первоначальный дизайн сайта согласно ТЗ на основе cтиля и дизайна имеющихся презентаций в Power Point, а так же внести, согласно ТЗ изменения в структуру сайта. Сайт привязан ...
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Требуется разработать дизайн сайта с элементами флеш , примерно такого плана
Картинки домом и поселка предоставим!
Оплата будет по этапной, вы рисуете утверждаем оплачиваем!
Тз во вложение
Цены и сроки на разработку главной страницы!
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