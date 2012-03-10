Дизайн сайта (производитель специй)

1. Название сайта\доменное имя.

http://spezaromat.ru , все на ней есть но устарело.

2. Тип сайта (сайт-визитка, корпоративный,). Нужен сайт как для покупателей продукции в магазинах-: ссылки на рецепты .Так и для оптовых покупателей.

3. Структура сайта:

Система навигации по сайту (варианты расположение навигационного меню сайта: горизонтальное, вертикальное, горизонтально – вертикальное и т.п.)..

4. Хотелось бы как http://www.santamaria.ru/ или что-то близкое.