Дизайн сайта (производитель специй)

Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию конкурс на разработку дизайна для главной страницы сайта. Тематика сайта: Сеть оптово-розничных магазинов по продаже спорттоваров, одежды и снаряжения. Туризм и активный отдых. Цель создания сайта: Показать лицо компании (сформировать индивидуальный образ), используя в оформлении ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Название сайта\доменное имя.
http://spezaromat.ru , все на ней есть но устарело.
2. Тип сайта (сайт-визитка, корпоративный,). Нужен сайт как для покупателей продукции в магазинах-: ссылки на рецепты .Так и для оптовых покупателей.
3. Структура сайта:
Система навигации по сайту (варианты расположение навигационного меню сайта: горизонтальное, вертикальное, горизонтально – вертикальное и т.п.)..
4. Хотелось бы как http://www.santamaria.ru/ или что-то близкое.
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