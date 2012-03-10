Дизайн страницы "Альбомы" музыкального сайта

Дизайн страницы "Альбомы" музыкально сайта смотрится неопрятно. Хотелось бы изменить его, привести в соответствие со всеми остальными страницами сайта.

Требования:

1. Должна выводиться следующая информация о каждом альбоме:

1.1. Название

1.2. Исполнитель / исполнители

1.3. Лейбл / лейблы

1.4. Страна / страны

1.5. Год

1.6. Жанр / жанры

1.7. Изображение

2. Должны быть следующие кнопки (или текст, или понятные пиктограммы):

2.1. Скачать альбом в формате FLAC

2.2. Cкачать альбом в формате MP3

2.3. Добавить альбом в плейлист

2.4. Удалить альбом из плейлиста

На одной странице должно быть не менее 7 альбомов, информация должна читаться легко и страница не должна быть перегружена графикой, т.к. сайт, сам по себе, и так очень цветной.

Меня не интересуют дизайнерские изыски, меня интересует грамотная, удобная в использовании и красивая подача информации.

Адрес сайта: http://synthetic.fm/#&&Genre=

Перед тем, как договориться о работе, я бы хотел услышать ваши предложения касательно дизайна.

В качестве удачных образцов дизайна можно рассматривать Junodownload.com или Beatport.com.