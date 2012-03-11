Верстка + дизайн 2-х сайтов (такелажные работы)

Есть сайт. Наглядно: www.megapolismedia.com/index.Необходимо внести изменения в первоначальный дизайн сайта согласно ТЗ на основе cтиля и дизайна имеющихся презентаций в Power Point, а так же внести, согласно ТЗ изменения в структуру сайта. Сайт привязан ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется дизайн 2-х сайтов одной тематики, такелажные работы, на выходе дизайн главной и верстка в html
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужен качественный дизайн сайта и верстка его для ведпресс возможно (или хотя бы чтобы дизайнер работал с вердпресс). Отношение к работе важно, обещать и не делать не нужно, соблюдение deadlinesб, талант. Проектов много. высылайте свое ...Дизайн сайтов19 заявокЗакрыт12 лет назад
Обновление дизайна сайта ritualgrad.ruДизайн сайтов27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужен красивый, представительный дизайн сайта по прокату vip автомобилей: Требования: 1. Отсутствие штампов и узнаваемых элементов из шаблонов. 2. Должен выглядеть эксклюзивно, солидно. 3. Резиновый дизайн. Дизайнер должен иметь хорошее портфолио и готовность исполнить макет в краткие сроки (до недели). Возможность ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $65
Нужно разработать дизайн для веб-студии. Так же рассмотрю готовые решения. Все подробности кандидату.Завершен12 лет назад
- $100
Требуется создать новый дизайн существующего сайта «Водители автомобилей» — http://voditeliauto.ru/, который в последующем будет использован для верстки шаблона WordPress. Хотелось бы увидеть интересную идею и дизайнерскую находку, когда посетителям сайта будет комфортно и интересно пребывать ...Закрыт12 лет назад
- $50
Дизайн сделать в светлых тонах — лазурный, белый. http://allurefloor.ru/ Все блоки, лого, выпадка должны остаться. Форму и расположение блоков можно и нужно улучшить, изменить (файл в приложении несколько не корректен, ориентироваться нужно на сам сайт - ширина, лого ...Завершен12 лет назад
- $100
Нарисовать дизайн футбольного новостного портала. Главная страница и 3 внутренниеЗавершен12 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать новый дизайн для сайта cctvsat.ru Плюс натяуть на существующий движок Joomla+Vertuemart. В заявках просьба указывать стоимость работ за дизайн и натяжку отдельно и сроки выполнения. Наличие скайпа обязательно, а также возможность по нему разговаривать.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Требуется разработать дизайн сайта с элементами флеш , примерно такого плана Картинки домом и поселка предоставим! Оплата будет по этапной, вы рисуете утверждаем оплачиваем! Тз во вложение Цены и сроки на разработку главной страницы!Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт12 лет назад