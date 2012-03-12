Дизайн сайта вопросов-ответов

$100
Дизайн сайтовЗакрыт18 заявок148 просмотров
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Нужно создать дизайн сайта вопросов и ответов. Пример, www.9111.ru, http://legalans.com

Нужна главная страница, страница вопроса с ответами, страница-визитка юриста, страница статей-новостей.

Интересует "легкий" дизайн без огромных картинок, наподобие free-lance.ru.

Предпочтение фрилансером, имеющим опыт создания подобных дизайнов.

Указывайте вашу цену за проект.

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Argo_com
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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