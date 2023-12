Переделать шаблон от templatemonster для joomla

есть шаблон от templatemonster его надо переделать под joomla 2.5.

с не большими переделками.

http://www.templatemonster.com/website-templates/25313.html

вот шаблон полностью куплен официально

надо это как то натянуть на joomla.

с небольшим изменением место: fresh photo gallery продлить welcome to our site и сделать его новостным блоком.

our contacts сделать местом для баннера.реклама.