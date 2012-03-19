Макет главной страницы по мотивам

$50
Дизайн сайтовЗавершен13 заявок158 просмотров
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Здравствуйте, мне нужен макет главной страницы очень похожий на http://www.eco-immo.at/en/

(подобрать иллюстрации, поменять надписи, изменить цвета, добавить иконки и т.п.)

шрифты и т.д. полностью из примера.

12 лет назад
adocisua
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$35
1 день
Спасибо! оперативно и качественно!
Прекрасный заказчик Все четко и оперативно. Работал с удовольствием. Рекомендую)
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