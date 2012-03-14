Редизайн главного меню сайта

Сайт http://vologda-expert.ru/

В настоящее время логотип и главное меню занимают два "этажа".

На сайт планируется добавить баннер в шапку над лого, по ширине всей шапки. Кроме того, количество пунктов меню уже не устраивает.

Требуется:

1. Разместить меню и логотип на одном уровне

2. Внешний вид меню изменить таким образом, чтобы оно позволяло иногда добавлять новые пункты

Бюджет точно определен, победителю выплачивается ровно эта сумма.