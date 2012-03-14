Редизайн главного меню сайта

$15
Дизайн сайтовЗавершен4 заявки139 просмотров
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Сайт http://vologda-expert.ru/

В настоящее время логотип и главное меню занимают два "этажа".

На сайт планируется добавить баннер в шапку над лого, по ширине всей шапки. Кроме того, количество пунктов меню уже не устраивает.

Требуется:

1. Разместить меню и логотип на одном уровне

2. Внешний вид меню изменить таким образом, чтобы оно позволяло иногда добавлять новые пункты

Бюджет точно определен, победителю выплачивается ровно эта сумма.

12 лет назад
stolz
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
aticus-finch
32 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$15
1 день
Все ОК, вполне адекватный фрилансер, неплохие результаты.
Четкое задание. Своевременная оплата. Рекомендую!
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