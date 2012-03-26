Дизайн сайта (строительство бань, домов)

Надо сделать дизайн сайта центра бытовых услуг "МАГ" Условие — возможно нужно будет слегка изменить выигравший дизайн. Далее этот дизайн будет верстаться как тема в системе Друпал (Drupal). Логотип прилагаю (пока в виде фото визитки, позже будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать дизайн для строительного сайта.
Тема - строительство бань и частных домов из:
- клееный брус,
- брус массив камерной сушки,
- оцилиндрованное бревно
- ручная рубка...
- проекты домов
примеры сайтов:
Имя домена: TreeDoma. ru (читается как "три дома" и второй смысл - "Tree" - переводится как дерево). Логотипа нет.
Дизайн: аккуратный и должен способствовать удобному восприятию информации, иметь интуитивно понятную навигацию и структуру.
Простой, минимализм и в то же время вызывающий доверие, светлый фон, зеленый цвет должен присутствовать.
предусмотреть пару мест под баннеры (будут публиковаться разные акции ..)
Архив с фотографиями, которые могут пригодится в дизайне: http://zalil.ru/32861153
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