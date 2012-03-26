Дизайн сайта (строительство бань, домов)

# 1 — $ 120

Создать дизайн для строительного сайта.

Тема - строительство бань и частных домов из:

- клееный брус,

- брус массив камерной сушки,

- оцилиндрованное бревно

- ручная рубка...

- проекты домов

примеры сайтов:

1) http://clck.ru/0lrNh

2) http://clck.ru/0lrNd

Имя домена: TreeDoma. ru (читается как "три дома" и второй смысл - "Tree" - переводится как дерево). Логотипа нет.

Дизайн: аккуратный и должен способствовать удобному восприятию информации, иметь интуитивно понятную навигацию и структуру.

Простой, минимализм и в то же время вызывающий доверие, светлый фон, зеленый цвет должен присутствовать.

предусмотреть пару мест под баннеры (будут публиковаться разные акции ..)

Архив с фотографиями, которые могут пригодится в дизайне: http://zalil.ru/32861153