Дизайн для сайта экскурсионного агентства

Разработка макетов внутренних страниц сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта для экскурсионного агентства Мос-Тур.
Основное направление деятельности компании — организация экскурсий по Москве, подмосковью и городам Золотого кольца России.
Размер фиксированный, 1200 пикселей по ширине.
Логотип и техническое задание находятся в приложении.
Дизайн сайта должен быть удобным, информативным, наглядным.
Сайт должен быть функциональным и конкурентно-способным.
При наличии качественных конкурсных работ, конкурс может завершиться раньше срока.
Не бойтесь быть первыми!
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