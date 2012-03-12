Редизайн + верстка AMIRO

Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка68 просмотров
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Сам сайт у нас уже есть, нам надо полностью изменить стиль, дизайн и

структуру. И сверстать под Amiro.CMS

Во вложении ТЗ.

Старый сайт: http://www.6cotok.ru/

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12 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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