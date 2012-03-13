Разработать дизайн сайа.

Требуется разработать дизайн сайта для экскурсионного агентства Мос-Тур. Основное направление деятельности компании — организация экскурсий по Москве, подмосковью и городам Золотого кольца России. Размер фиксированный, 1200 пикселей по ширине. Логотип и техническое задание находятся в приложении. Дизайн сайта должен ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 страницы. Главная и внутренняя.
Логотип и структура страниц есть.
Сайт салона красоты. Простой четкий дизайн без иллюстраций.
От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку.
Любители удивлять красивыми картинками не нужны.
Пожалуйста, оставляйте заявки с указанием портфолио. Интересным разработчикам вышлем подробное тз для детального обсуждения.
- Похожие заказы
- $200Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Требуется разработать дизайн новостного мобильного приложения под Android. 3-4 страницы.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт12 лет назад
Сам сайт у нас уже есть, нам надо полностью изменить стиль, дизайн и структуру. И сверстать под Amiro.CMS Во вложении ТЗ. Старый сайт: http://www.6cotok.ru/ Сообщите сроки и стоимость!Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $50
Бюджет по договоренности Дизайн сайта постельных принадлежностей Суть сайта – продажа широкого спектра тканей и постельных принадлежностей (интернет-магазин в ближайшем будущем. ) Сайт будет содержать 3 страницы включая главную. В верхней части - название компании - ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $210
Разработка макетов внутренних страниц сайтаЗавершен12 лет назад
Нужно взять карту России, к примеру фон от http://novobaby.ru/postoyannie/filials.html и закрасить регионы: ХМАО, Самарская обл, Башкирия, Татарстан, Удмуртская респ.Завершен12 лет назад
- $170
Требуется сделать шаблон и прикрутить его на wordpress. Что-то среднее между сайтами, ссылки на которые идут ниже. Тематика сайта – курьерская доставка. www.exdo.ru/ www.fps-moscow.ru/ www.uniexpress.ru/ www.cityexpress.ru/ Любая предоплата возможна только после предъявления какого либо промежуточного ...Завершен12 лет назад
Нужен дизайн главной страницы сайта, http://www.powerport.ru/ связного с электромонтажом Дизайн желателен с небольшим юмором и креативом, примеры приветствуютсяДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется дизайн+верстка сайта партнерской программы(PPC). Интересует бизнес стиль как plimus.com. Главные страницы сайта и мемберка. Жду Ваши портфолио и расценки на работу(стоимость главной, внутренних страниц, элементов) и сроки исполненияЗавершен12 лет назад
- $100
Нужен дизайн для сайта онлайн-магазина. Что именно придется нарисовать, можно посмотреть здесь: 3karapuza.ru/shop/slingi/slingi-s-kolcami. Просто на новом сайте будут те же элементы, что и на этой странице (шапка, две колонки, в левой колонке категории товаров и ...Завершен12 лет назад