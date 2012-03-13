Редизайн сайта туроператора

Требуется новый дизайн для сайта kafa.ws

Основная идея - это две временных и две географических темы - отдых в Карпатах и Крыму, зимой и летом.

Хотелось бы, чтобы дизайн расслаблял посетителей и вызывал чувство,а точнее желание на отдых )

Сайт рассчитан на бюджетный и средний класс клиентов.

Хотелось бы создать современный, но одновременно простой в использовании сервис, без лишних, перегружающих интерфейс элементов, без графиков, рейтингов и рекламных банеров (большого их количества).

Примером, понравившейся цветовой гаммы и графических элементов, считаю teztour.ua, но одновременно не нравиться перегруженность интерфейса разного рода информацией, отвлекающей от основной идеи выбора места или конкретного отеля.