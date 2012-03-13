Кондитерская "Карамель". Дизайн сайта без верстки.

Требуется новый дизайн для сайта kafa.ws Основная идея - это две временных и две географических темы - отдых в Карпатах и Крыму, зимой и летом. Хотелось бы, чтобы дизайн расслаблял посетителей и вызывал чувство,а точнее желание на ...
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Создать дизайн сайта кондитерской "Карамель"
Кондитерская "Карамель" имеет собственное производство тортов и других кондитерских изделий, а также большую сеть собственных магазинов.
Подробности по цветовой гамме, размерам и пр. обсуждаются после утверждения исполнителя.
Из наглядных материалов предоставляется действующий логотип.
Необходимо создать дизайн сайта со всеми атрибутами: шапка, сайдбар (ы), футер, представление карточки товара, представление каталога товаров, представление новостей, схемы проезда и прочее.
Результатом работы должен быть файл *.psd, удобный для верстки, с аккуратно и логично организованными слоями и группами слоев.
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