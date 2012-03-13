Кондитерская "Карамель". Дизайн сайта без верстки.

Создать дизайн сайта кондитерской "Карамель"

Кондитерская "Карамель" имеет собственное производство тортов и других кондитерских изделий, а также большую сеть собственных магазинов.

Подробности по цветовой гамме, размерам и пр. обсуждаются после утверждения исполнителя.

Из наглядных материалов предоставляется действующий логотип.

Необходимо создать дизайн сайта со всеми атрибутами: шапка, сайдбар (ы), футер, представление карточки товара, представление каталога товаров, представление новостей, схемы проезда и прочее.

Результатом работы должен быть файл *.psd, удобный для верстки, с аккуратно и логично организованными слоями и группами слоев.