Дизайн сайта для программного продукта

$200
Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок379 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На главной странице сайта в центре будет располагаться видео-ролик, демонстрирующий возможности продукта, ниже или справа перечислены ключевые возможности, сверху ссылки на форум, документацию по продукту, информацию по лицензированию и приобретению, кнопка загрузки пробной 30-дневной версии.

Необходимо разработать знак, главную и дизайн html-элементов для внутренних страниц.

Дизайн сайта
12 лет назад
jusper_dk
Дмитрий 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
e_135
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
12 лет назад
$350
14 дней