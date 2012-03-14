Дизайн сайта в стиле типографиического минимализма

Требуется дизайн для корпоративного сайта в стиле типографического минимализма, т.е. по возможности акцент на хорошую работу со шрифтами, и в оформлении как можно меньше всего лишнего.

Наиболее удачные, на мой взгляд, примеры таких работ ниже:

http://www.behance.net/gallery/Maritime-Campus/343149

http://www.behance.net/gallery/BMW-Sales-Tool/2411284

http://www.behance.net/gallery/Tailored-Entertainment-Branding-Website/1622909

Сайт не обязательно должен быть полностью белым и только текст, такое заведомо не получается, т.к. одно из направлений компании продажа оборудования, а там будут фотографии, таблички и т.п. Просто хочется подчеркнуть издательское происхождение компании (выпуск книг) и показать ориентированность на европейский рынок, где преобладает все же аккуратная сдержанность и контент, над всякими бюрюльками и изысками. Но сделать аккуратно, стильно с упором на типографику.

Рисовать предстоит главную и 2-3 внутренних.

Хочется увидеть у Вас хорошее портфолио и в первую очередь работы в подобном стиле. Отвечать прошу в проект и с оценкой работ по стоимости и срокам.