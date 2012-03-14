Дизайн социальной сети

Необходимо выполнить шаблон и фактически новый интерфейс на социальную сеть битрикса http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/social_networks.php по дизайн военного сайта www.spec-naz.org

В разрабатываемом шаблоне желательно немного изменить логику , учитывая возможности социальной сети битрикс.

Сделать ее удобнее и красивее. Все нужно сделать в военном стиле, концепция показана на сайте www.spec-naz.org .

Для всех элементов управления - кнопок, активных пунктов и пр необходимо нарисовать hover -ры .

Шапку для сайта необходимо заменить на что-то по теме: "клуб однополчан" (только часть с логотипом )

Неплохо показано на club.desantura.ru