Дизайн социальной сети

Нужен дизайн интернет-магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить шаблон и фактически новый интерфейс на социальную сеть битрикса http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/social_networks.php по дизайн военного сайта www.spec-naz.org
В разрабатываемом шаблоне желательно немного изменить логику , учитывая возможности социальной сети битрикс.
Сделать ее удобнее и красивее. Все нужно сделать в военном стиле, концепция показана на сайте www.spec-naz.org .
Для всех элементов управления - кнопок, активных пунктов и пр необходимо нарисовать hover -ры .
Шапку для сайта необходимо заменить на что-то по теме: "клуб однополчан" (только часть с логотипом )
Неплохо показано на club.desantura.ru
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