Дизайн сайта-визитки

$100
Дизайн сайтовЗавершен15 заявок180 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен дизайн сайта-визитки для организации, занимающейся продажей детской школьной одежды.

Предполагаемые разделы:

- Главная (коротко о сайте, новостной блок)

- О нас

- Услуги

- Фото (модели одежды)

- Контакты

Прилагаю 2 файла, отсканированная реклама организации (на странице журнала - "школьная форма"), для более полного понимания проекта.

На главной сделать слайдер и подобрать несколько ярких четких слайдов, на тематику, подобную в прикрепленных файлах.

Дизайн сайта
12 лет назад
kesh1987
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
design-o0
Владимир 
35 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
час назад
12 лет назад
$100
3 дня
Работой остались довольны. Дизайн выполнен согласно требованиям и четко в срок. Всем рекомендую.
Только позитивные эмоции от сотрудничества! Было приятно работать, спасибо!
  • Похожие заказы

  • Редизайн шаблона DLE

    $30

    Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн для сайта на DLE 9.5

    $250

    Тема:"Сайт хостинговой компании".Подробнее с выбранным исполнителем.К выполненной работе буду относиться очень требовательно.Интересует отличное качество и оригинальность дизайна...Адрес площадки http://hostkaz.com Рабочее название.Установлен лицензионный DLE Работать можно здесь...Все доступы дам... Господа...Вопрос не в цене, а в качестве...300,500,1000 долларов...Ставте ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно переделать шапку сайта

    Нужно переделать шапку сайта (принтскрин прилагается). Размер шапки такой же как на принтскрине. Что нужно от новой шапки: От руки нарисовать домик дерево лес как в детском саду рисуют (но аккуратно). Руки тоже надо немного поменять. А ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сайта рекламного агентства.

    $100

    2 страницы. Главная и внутренняя. Логотип и структура страниц есть. Сайт рекламного агенства. Простой четкий дизайн без иллюстраций. От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку. Любители удивлять ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн социальной сети

    $100

    Необходимо выполнить шаблон и фактически новый интерфейс на социальную сеть битрикса http://www.1c-bitrix.ru/products/cms/editions/social_networks.php по дизайн военного сайта www.spec-naz.org В разрабатываемом шаблоне желательно немного изменить логику , учитывая возможности социальной сети битрикс. Сделать ее удобнее и красивее. Все ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шапка сайта под резину, логотип, фавиконка

    $100

    Сайт http://zdorov-bez-doktorov.info/ переезжает на домен http://centr-zdorovja.com. Нужно: 1. Сделать новый логотип, на котором будет написано «Центр Здоровья» и новый адрес сайта http://centr-zdorovja.com 2. На основе логотипа сделать «водяные знаки», которые можно будет наносить на картинки на сайте 3. Сделать фавиконку 4. Самое главное ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад