Дизайн сайта рекламного агентства.

Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 страницы. Главная и внутренняя.
Логотип и структура страниц есть.
Сайт рекламного агенства. Простой четкий дизайн без иллюстраций.
От дизайнера требуется правильное понимание основ типографики и умение оформлять сайты. Четкие формы, правильные тени, подготовка под верстку.
Любители удивлять красивыми картинками не нужны.
Пожалуйста, оставляйте заявки с указанием портфолио. Интересным разработчикам вышлем подробное тз для детального обсуждения.
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