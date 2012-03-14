Редизайн шаблона DLE

Требуется дизайн для корпоративного сайта в стиле типографического минимализма, т.е. по возможности акцент на хорошую работу со шрифтами, и в оформлении как можно меньше всего лишнего. Наиболее удачные, на мой взгляд, примеры таких работ ниже: http://www.behance.net/gallery/Maritime-Campus/343149 http://www.behance.net/gallery/BMW-Sales-Tool/2411284 http://www.behance.net/gallery/Tailored-Entertainment-Branding-Website/1622909 Сайт ...