Редизайн шаблона DLE

$30
Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки137 просмотров
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Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. Старый макет есть.

12 лет назад
fermera
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
winstonby
30 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
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