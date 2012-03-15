Нужно переделать шапку сайта (принтскрин прилагается). Размер шапки такой же как на принтскрине.

Что нужно от новой шапки:

От руки нарисовать домик дерево лес как в детском саду рисуют (но аккуратно). Руки тоже надо немного поменять.

А так всё.