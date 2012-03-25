Дизайн для сайта на DLE 9.5

Очень приятно работать с человеком, понимающим в деле, что реально нужно будет реализовать и что будет реализовано! С Наталией работаем более 2х лет, за столький периуд никаких вопросительных знаков не визникало, а уж недоразумений вообще! Будем рады так же сотрудничать и дальше. А так же советуем всем относится к данному клиенту с уважением, так как взаимное получите 120%!