Дизайн для сайта на DLE 9.5

$250
Дизайн сайтовЗавершен12 заявок249 просмотров
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Тема:"Сайт хостинговой компании".Подробнее с выбранным исполнителем.К выполненной работе буду относиться очень требовательно.Интересует отличное качество и оригинальность дизайна...Адрес площадки http://hostkaz.com Рабочее название.Установлен лицензионный DLE Работать можно здесь...Все доступы дам...

Господа...Вопрос не в цене, а в качестве...300,500,1000 долларов...Ставте цену...Если Вы способный создать уникальный дизайнерский проект,то это ко мне...Уникальный и единственный в прямом смысле слова...Многие вопросы не понимаю,как то :Дизайн главной страницы, или БСД...Комплексное решение с изумительным качеством....

12 лет назад
parallaksus
Наталья 
43 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$350
15 дней
Великолепная работа!!!И это если учесть,что вообще без ТЗ...С моей стороны были одни фантазии и желания...Постарались,поняли,увидели моими глазами и всё сделали именно так как я и НАФАНТАЗИРОВАЛА СЕБЕ...Большое вам всем СПАСИБО и удачи!!!
Очень приятно работать с человеком, понимающим в деле, что реально нужно будет реализовать и что будет реализовано! С Наталией работаем более 2х лет, за столький периуд никаких вопросительных знаков не визникало, а уж недоразумений вообще! Будем рады так же сотрудничать и дальше. А так же советуем всем относится к данному клиенту с уважением, так как взаимное получите 120%!
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