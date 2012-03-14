Приватно для E-Cat. Дизайн сайта веб-студии.

Нужно сделать редизайн сайту на базе DLE. Поменять дизайн блоков главной страницы и страницы полной новости, футера, верха сайта, добавить пару блоков на главной странице, на странице объявлений, переделать меню сайта, переделать вывод кратких новостей. ...
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Нужен простой и красивый дизайн для вебстудии.
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