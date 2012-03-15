Дизайн + верстка [MAGNET-lab]

$570
Дизайн сайтовЗакрыт2 заявки113 просмотров
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Доброго времени суток.

Требуется разработать дизайн а после сверстать его для LiveStreet CMS.

Тематика проекта: "Информационные технологии (Блоги компаний, студий, разработчиков, новостная лента и тд.)"

Оплата по факту выполнения работы (Возможна СБР): Webmoney, Yandex, LiqPay, Qiwi;

Детали можно обсудить в скайпе: magnet.laboratory

12 лет назад
magnet-lab
Магнет 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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