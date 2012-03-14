Простой, но красивый дизайн - 7 сайтов

$1000
Дизайн сайтовЗакрыт46 заявок322 просмотра
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Здравствуйте

Нужны простые и лаконичные дизайны главной для 7 сайтов

Предоплата.

Если сможете и верстать - сообщите.

Примеры дизайна - который нравится:

http://svyaznoybank.ru/home/retail.aspx

http://37signals.com/

http://www.apple.com/ipod/accessories/

http://xyologic.com/

http://twitter.github.com/bootstrap/index.html

http://simpoll.ru/

http://www.name.com/

12 лет назад
inpers
Сергей 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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