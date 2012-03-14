Простой, но красивый дизайн - 7 сайтов

требуется дизайн сайта небольшой авиакомпании - главная + внутренняя страница. Авиационные услуги самолетами Ан-2 (см.фото), Cessna 188 и вертолетами Ми-2. подробная инф. по запросу. Проект был приостановлен ввиду длительной командировки отвественного лица ...
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Здравствуйте
Нужны простые и лаконичные дизайны главной для 7 сайтов
Предоплата.
Если сможете и верстать - сообщите.
Примеры дизайна - который нравится:
http://svyaznoybank.ru/home/retail.aspx
http://www.apple.com/ipod/accessories/
http://twitter.github.com/bootstrap/index.html
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