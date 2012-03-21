Необходимо нарисовать 2 варианта шапки сайта

Поясню что за заглушка : на сайте кинопоиск.ру постоянно на задним фоне есть реклама какого нибудь фильма вот пример http://st.kinopoisk.ru/images/bnnr/brand/a05d0d10.jpg мне на свой сайт нужна заглушка такого типа . всё должно быть качественно и профессионально ...
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Необходимо нарисовать 2 различных варианта шапки сайта, для 2х сайтов разной тематики. Шаблон у сайтов одинаковый, потому исходник тоже одинаковый. 1. Шапка для сайта autoshumka.ru (1я картинка - "Шумоизоляция автомобиля", 2я картинка - "Полировка кузова", 3я картинка - "Оклейка защитной пленкой"), 2. Шапка ля сайта rusferm.ru (1я картинка - "Продукция, 2я картинка - "О ферме", 3я картинка - "Рецепты"). Нужно красиво разместить тематические картинки и красивым шрифтом написать на картинке название раздела.
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